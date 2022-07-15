شمخاني: ليس لدى ايران قيود لتنمية علاقاتها مع اذربيجان

العالم - ايران

واضاف شمخاني: أولويتنا وخاصة في الحكومة الحالية تعزيز وتنمية العلاقات مع دول الجوار وفي هذا الاطار، فان لدى بلادنا ارادة راسخة لتوسيع العلاقات الودية مع اذربيجان باعتبارها دولة جارة ومسلمة وشيعية.

ووجه شمخاني خطابه للرئيس الاذربيجاني قائلا: كان لدينا تعاونا طيبا مع اذربيجان طوال الـ 30 عاما الماضية حتى أن والدك المرحوم حيدر علييف كان يشيد بهذه العلاقات ويدعو الى تطويرها، كما أن العلاقات وصلت الى مستويات مناسبة خلال حكم سيادتكم ولدينا ثقة أن العلاقات ستصل الى مستويات ممتازة مع الاهتمام الذي تبديه قيادة البلدين.

وأعلن شمخاني عن عزم ايران الراسخ في التصدي لكل اولئك الذين يريدون الاخلال بعلاقات البلدين داعيا الى ضرورة التعاون بينهما في عدم السماح لأحد في اايجاد التباعد بين البلدين.

من جانبه أكد علييف ان العلاقات بين البلدين في تطور مستمر على الرغم من الضغوط التي تمارسها بعض البلدان للاخلال بها، وفيما دعا الرئيس الايراني لزيارة بلاده شدد على أنه زار ايران عدة مرات وانه مستعد لزيارتها من جديد لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين.