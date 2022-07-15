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مراسل العالم يتحدث عن أجواء "صلاة الجمعة الموحدة" من مدينة الصدر

الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

افاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد، أن حشود المصلين يتوافدون من عدة محافظات إلى مدينة الصدر استعدادا لاقامة صلاة "الجمعة الموحدة".

العالم - مراسلون

وقال الزميل "نويد بهروز" خلال نشرة الاخبار إن الكثير من الحشود من المشاركة في صلاة "الجمعة الموحدة" قد وصلت من عدة محافظات عراقية من جنوب البلاد وشمالها.

وأضاف، أن تأكيدات السيد مقتدى الصدر على الصلاة الموحدة كشعيرة دينية بحتة لا تعني بأنها ستخلو من ارسال رسائل للقوى السياسية الأخرى.

واشار مراسل قناة العالم، الى أن تأجيل الاطار التنسيقي للاعلان عن مرشح لرئاسة الوزراء ربما له علاقة بصلاة الموحدة اليوم وعودة التيار الصدري الى العملية السياسية.

وبين مراسلنا، ان المشاركين ينتمون الى مختلف الفعاليات السياسية، والكثير منهم جاؤوا الى الصلاة كتأدية شعيرة دينية وليست لهم علاقة بالسياسية، ولكن الحيز الاكبر من المشاركين يعود الى انصار التيار الصدري.

وقال مراسلنا، إن هناك ترحيب من قبل القوى السياسية شيعية كانت أم سنية حيال موقف السيد الصدر لابقاء هذه الشعيرة بعيدا عن القضايا السياسية، وأضاف بان كانت هناك هواجس من أن تتحول الصلاة الموحدة إلى مشاحنات سياسية أو فتنة لكن بيان السيد الصدر يوم امس وضع حدا لهذه المخاوف.

وتابع: بانه الى الان يتم الاعلان عن من سيؤم صلاة الجمعة الموحدة اليوم اما السيد مقتدى الصدر او سيرسل من ينوب عنه ولن يكون بعدها اي فعالة سياسية او خطابات.

واوضح مراسلنا أن المصلين ملتزمين بتعليمات السيد مقتدى الصدر بان تكون هذه الشعيرة دينية بحته ولا توجد اي هتافات فيها فتنه او سياسيى وفقط تنادي بلاصلاح ودينية بحته، مشيرا الى انه لا توجد اي مؤشرات بان تذهب هذه الصلاة ان تتحول اى حركة احتجاجية او انفلات امني.

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