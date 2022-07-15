لابيد يشكر السعودية على فتح مجالها الجوي

العالم-فلسطين

وقال لابيد في تصريح: بعد طريق طويل من الدبلوماسية المكثفة والسرية مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لدينا اليوم أخبار سارة. أعلنت سلطات الطيران السعودية أنها ستفتح المجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية.

وأضاف: "أشكر أيضا القيادة السعودية على فتح المجال الجوي السعودي. هذه ليست سوى الخطوة الأولى. سنواصل العمل بالكفالة اللازمة من أجل اقتصاد إسرائيل وأمنها وصالح مواطنينا" حسب تعبيره.

بدورها، رحبت وزيرة النقل في كيان الاحتلال ميراف ميخائيلي بقرار السعودية رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران التي تستخدم مجالها الجوي، معتبرة أنها خطوة مهمة ستسمح بتعزيز العلاقات بين الكيان الاسرائيلي ودول في منطقة الشرق الاوسط وستقلل بشكل كبير أوقات الرحلات وتخفض الأسعار على حد تعبيرها.