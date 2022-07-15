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الاحتلال يعتدي على تظاهرة سلمية بالقدس المحتلة منددة بزيارة بايدن + صور

الاحتلال يعتدي على تظاهرة سلمية بالقدس المحتلة منددة بزيارة بايدن + صور
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة سلمية، قرب مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة، منددة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وللمطالبة بالعدالة للصحفية شيرين أبو عاقلة.

العالم-فلسطين

ونقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام, أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في التظاهرة بالدفع وصادرت البالونات التي بحوزتهم.

وتظاهر عشرات النشطاء الفلسطينيين صباح الجمعة أمام مستشفى المطلع في بلدة الطور بالقدس المحتلة، رفضاً لزيارة بايدن وتصريحاته الداعمة للاحتلال.

ورفع النشطاء، أعلام فلسطين ولافتات سوداء تذكر بايدن بأن حياة الشعب الفلسطيني مهمة، وأخرى تطالب بالعدالة لشيرين أبو عاقلة.

وتزامن ذلك مع انتشار كبير لقوات الاحتلال، وإغلاق منطقة مستشفى المطلع بالكامل.

كذلك عطلت سلطات الاحتلال حركة القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة.

وقال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص: إن ما يريده الفلسطينيون هو موقف سياسي جاد ينصف الفلسطينيين، وليس فقط زيارة مستشفى أو الصلاة في كنيسة.

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الاحتلال يعتدي على تظاهرة سلمية بالقدس المحتلة منددة بزيارة بايدن + صورالاحتلال يعتدي على تظاهرة سلمية بالقدس المحتلة منددة بزيارة بايدن + صورالاحتلال يعتدي على تظاهرة سلمية بالقدس المحتلة منددة بزيارة بايدن + صور

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