الاحتلال يعتدي على تظاهرة سلمية بالقدس المحتلة منددة بزيارة بايدن + صور

العالم-فلسطين

ونقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام, أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في التظاهرة بالدفع وصادرت البالونات التي بحوزتهم.

وتظاهر عشرات النشطاء الفلسطينيين صباح الجمعة أمام مستشفى المطلع في بلدة الطور بالقدس المحتلة، رفضاً لزيارة بايدن وتصريحاته الداعمة للاحتلال.

ورفع النشطاء، أعلام فلسطين ولافتات سوداء تذكر بايدن بأن حياة الشعب الفلسطيني مهمة، وأخرى تطالب بالعدالة لشيرين أبو عاقلة.

وتزامن ذلك مع انتشار كبير لقوات الاحتلال، وإغلاق منطقة مستشفى المطلع بالكامل.

كذلك عطلت سلطات الاحتلال حركة القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة.

وقال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص: إن ما يريده الفلسطينيون هو موقف سياسي جاد ينصف الفلسطينيين، وليس فقط زيارة مستشفى أو الصلاة في كنيسة.