بايدن: القدس يجب أن تكون مدينة للجميع الذين يعيشون فيها

قناة العالم
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
١١:٢٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
بايدن: الولايات المتحدة ستخصص 200 مليون دولار للأونروا لمساعدة الفلسطينيين
بايدن: الولايات المتحدة ستخصص 200 مليون دولار للأونروا لمساعدة الفلسطينيين
رويترز: هيئة الطيران المدني السعودية تقول إن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية
متحدث الخارجية الايرانية: ما دام الهدف الرئيسي لأمريكا هو حماية أمن الاحتلال الإسرائيلي فان شعوب وبلدان المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار
بايدن: القدس يجب أن تكون مدينة للجميع الذين يعيشون فيها
بايدن: القدس يجب أن تكون مدينة للجميع الذين يعيشون فيها
بايدن: اعترف بصعوبة تذليل التحديات أمام تنفيذ حل الدوليتين
بايدن: أرفض فرض القيود على تنقل الفلسطينيين
بايدن: أجدد التزامي بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967
أنصار التيار الصدري يتوافدون إلى مدينة الصدر استعدادا لاقامة صلاة الجمعة الموحدة
بايدن: القدس يجب أن تكون مدينة للجميع الذين يعيشون فيها
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
فلسطین
زيارة بايدن الى السعودية والأهداف المعلنة وغير المعلنة
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١
العالم الاسلامي
مشاريع بايدن التآمرية في المنطقة
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩
خاص بالعالم- مراسلون
فلسطين الغائب الاكبر عن زيارة بايدن والسويد تحكم بالمؤبد على مواطن ايراني
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. سبب ارتفاع حالات الإغتصاب في جيش الإحتلال
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١
خاص بالعالم- مراسلون
زيارة بايدن إلى السعودية ومصير العدوان على اليمن
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤
غياهب الکيان
تزايد هجرة الصهاينة من الكيان المحتل
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
فنانة سورية تدخل موسوعة غينيس لهذا السبب..
خلال مؤتمر صحفي في بيت لحم...
عباس لـ'بايدن': بعد 74 عاما من النكبة والتشرد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي
على هامش لقائه بنظيره الاذربيجاني
شمخاني: الأمن المستورد لا يخدم مصالح بلدان المنطقة
هذا ما جاء في خطاب السيد الصدر في 'الصلاة الموحدة'
نجل الجبري يعرض تسوية على ابن سلمان
بحرية الجيش الايراني تعرض أسطول حاملات المسيرات + فيديو
مقالات و تحليلات
ما فحوى رسالة بايدن للمنطقة خلال زيارته كيان الاحتلال؟
هل تفتح السعودية مجالها الجوي أمام الرحلات "الإسرائيلية"؟
حديث الساعة.....!
برأيكم .. ماذا سيتمخض من جولة بايدن الى المنطقة؟
هل يُحقق بايدن بنصف ساعة ما عجز عنه سابقوه خلال سنوات؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.