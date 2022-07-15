الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال مؤتمر صحفي في بيت لحم...

عباس لـ'بايدن': بعد 74 عاما من النكبة والتشرد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي

عباس لـ'بايدن': بعد 74 عاما من النكبة والتشرد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس"بعد 74 عاما من النكبة والتشرد والاحتلال آن لهذا الاحتلال أن ينتهي".

العالم- فلسطين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الامريكي جوبايدن في بيت لحم وأضاف، "نتطلع لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس الشرقية ورفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب" على حد قوله.

وأكد عباس: "أن هناك فرصة حل الدولتين على أساس سنة 67 قد تكون متاحة اليوم فقط ولا ندري ما قد يحصل في المستقبل".

وصرح عباس لـ"بايدن" قائلا: منذ اتفاق أوسلو نحن نمد يدنا للسلام وما زلت أمد يدي لقادة "إسرائيل" لصنع سلام الشجعان" حسب تعبيره.

واضاف رئيس السلطة الفلسطينية: "إن هدف حل الدولتين قد يبدو بعيد المنال بسبب القيود التي تفرض على الفلسطينيين والشعب الفلسطيني يشعر بالحزن".

بدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن الولايات المتحدة ستقوم بدورها من أجل دعم تحقيق مستقل في "مقتل" شيرين أبو عاقلة".

وأضاف بايدن "أعلن توفير تمويل بـ 200 مليون دولار إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمواصلة دورها الحاسم" كما أشار إلى أن "السلطة الفلسطينية مدعوة للعب دور أساس بتعزيز المؤسسات والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد و لا يمكن لليأس والقنوط أن يصوغ مستقبلنا حتى إن لم تكن الأرضية جاهزة لبث الروح في المفاوضات".

و صرح بايدن بأن " القدس يجب أن تكون مدينة للجميع الذين يعيشون فيها".

وأضاف" اعترف بصعوبة تذليل التحديات أمام تنفيذ حل الدوليتين وأرفض فرض القيود على تنقل الفلسطينيين

كما أجدد التزامي بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967".

روابط ذات صلة

محمود عباس يستقبل الرئيس الامريكي بايدن

السلطة الفلسطينية لا تعول على لقاء 'عباس - بايدن'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فنانة سورية تدخل موسوعة غينيس لهذا السبب..

خلال مؤتمر صحفي في بيت لحم... عباس لـ'بايدن': بعد 74 عاما من النكبة والتشرد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي

على هامش لقائه بنظيره الاذربيجاني شمخاني: الأمن المستورد لا يخدم مصالح بلدان المنطقة

هذا ما جاء في خطاب السيد الصدر في 'الصلاة الموحدة'

نجل الجبري يعرض تسوية على ابن سلمان

بحرية الجيش الايراني تعرض أسطول حاملات المسيرات + فيديو