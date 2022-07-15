عباس لـ'بايدن': بعد 74 عاما من النكبة والتشرد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي

العالم- فلسطين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الامريكي جوبايدن في بيت لحم وأضاف، "نتطلع لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس الشرقية ورفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب" على حد قوله.

وأكد عباس: "أن هناك فرصة حل الدولتين على أساس سنة 67 قد تكون متاحة اليوم فقط ولا ندري ما قد يحصل في المستقبل".

وصرح عباس لـ"بايدن" قائلا: منذ اتفاق أوسلو نحن نمد يدنا للسلام وما زلت أمد يدي لقادة "إسرائيل" لصنع سلام الشجعان" حسب تعبيره.

واضاف رئيس السلطة الفلسطينية: "إن هدف حل الدولتين قد يبدو بعيد المنال بسبب القيود التي تفرض على الفلسطينيين والشعب الفلسطيني يشعر بالحزن".

بدوره قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن الولايات المتحدة ستقوم بدورها من أجل دعم تحقيق مستقل في "مقتل" شيرين أبو عاقلة".

وأضاف بايدن "أعلن توفير تمويل بـ 200 مليون دولار إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمواصلة دورها الحاسم" كما أشار إلى أن "السلطة الفلسطينية مدعوة للعب دور أساس بتعزيز المؤسسات والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد و لا يمكن لليأس والقنوط أن يصوغ مستقبلنا حتى إن لم تكن الأرضية جاهزة لبث الروح في المفاوضات".

و صرح بايدن بأن " القدس يجب أن تكون مدينة للجميع الذين يعيشون فيها".

وأضاف" اعترف بصعوبة تذليل التحديات أمام تنفيذ حل الدوليتين وأرفض فرض القيود على تنقل الفلسطينيين

كما أجدد التزامي بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967".