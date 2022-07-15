تايلاند..إنقاذ أنثى فيل وابنها من حفرة بمحافظة ناخون نايوك وسط البلاد 

العالم - خاص بالعالم

الأم التي حاولت حماية إبنها داخل الحفرة فقدت الوعي نتيجة إرتطام رأسها بحافة الجدار الإسمنتي للحفرة فيما حاول طفلها الخروج من الحفرة دون جدوى.



فريق من وحدة الإنقاذ وأطباء بيطريين سرعوا إلى المكان، لتبدأ عملية صعبة وشاقة لإخراج الأم الفاقدة للوعي من الحفرة أولا.



مر وقت ليس بقليل قبل أن يتمكن هؤلاء من إخراج الأم وهي في فاقدة للوعي، حيث بدأت عملية إنعاشها التي شارك فيها أكثر من طبيب بيطري.



العملية إستمرت بين مساعي إنقاذ الام وجهود الإبن للخروج من الحفرة وصوت نهيمه يشرح كل شيء.



بعد جهود لشق طريق ضيق من الحفرة، تمكن إبن الفيل من الخروج من حفرته ليتوجه مباشرة إلى أمه وصوته يهدر بما لا يحتاج إلى ترجمة ربما في هكذا موقف.



وبعد عملية إنعاش متواصلة، وإستغاثة من الإبن إستعادت أنثى الفيل وعيها ووقفت على أقدامها فيما عادت الطمأنينة إلى الإبن



ثلاث سلاعات من عملية إنقاذ شاقة، حيث عمل في جو ماطر لإنقاذ أنثى الفيل هذه وإبنها.



ومع إختفاء الأم وابنها في الغابة، أسدلت الستارة على حكاية جميلة من عالم الحيوان، تركت أثرها البالغ الواضح على فريق الإنقاذ هنا.

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