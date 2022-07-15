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هكذا استقبل الفلسطينيون الرئيس الأمريكي في مدينة بيت لحم

الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

هكذا استقبل الفلسطينيون الزائر الامريكي في مدينة بيت لحم، لا اهلا ولا سهلا بمن جاء حاملا الموقف الاسرائيلي ومروجا لتفوق الاحتلال في المنطقة بعد دمجه بعمليات تطبيعي تخدمه ولا تخدم غيره.

العالم - خاص بالعالم

المتظاهرون الذين رفعوا لافتات تندد بزيارة بايدن طالبوه بدل التبرير لجرائم الاحتلال محاسبته.

بايدن الذي التقى رئيس السلطة الفلسطينية قرابة الساعة في مقر الرئاسة في بيت لحم لم يقدم للفلسطينيين سوى الكلمات الفارغة من للمضمون والتي لا تسمن ولا تغني من جوع.

فالرجل اكد على ضرورة حل الدولتين لكن دون ان يوضح الية هذا الحل او الاطار الزمني له ويبدو ان القيادة الفلسطينية حاولت خلف الابواب المغلقة ان تحض الرجل على تقديم اي بارقة امل بامكانية لعب الولايات المتحدة دورا حقيقيا في للمستقبل لكن تصريحات الرجل في المؤتمر الصحفي لم تدل على ذلك .

بايدن الذي انهى زيارته لبيت لحم بجولة في كنيسة المهد لم يترك في هذه الزيارة اي اثر على القضية الفلسطينية لانها اصلا لم تكن في اولوياته اصلا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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