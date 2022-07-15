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عشرات الآلاف من انصار التيار الصدري يؤدون صلاة "الجمعة الموحدة"

الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

شارك عشرات الآلاف من انصار التيار الصدري في صلاه الجمعه الموحده التي دعا اليها السيد مقتدي الصدر . فيما يستعد الاطار التنسيقي الشيعي خلال الاسبوع المقبل لتسميه مرشحه لرئاسه الوزراء وتشكيل الحكومة.

العالم - مراسلون

بحشود كبيرة هنا في مدينة الصدر شارك اتباع التيار الصدري في صلاة الجمعة الموحدة، والتي كان قد دعا اليها زعيم التيار السيد مقتدى الصدر والذي لم يؤم الصلاة وبعث برسالة تلاها الشيخ محمود الجياشي نيابة عنه.

في رسالته حدد السيد مقتدى الصدر 10 نقاط لقبوله بالحكومة التي تسعى القوى السياسية لتشكيلها من أبرزها إخراج الاحتلال ومحاسبة الفاسدين وإعادة تنظيم الحشد وحصر السلاح بيد الدولة.

ورغم السقف المرتفع لهذه الشروط الا أنها تكشف ان لا فيتو من السيد الصدر على تشكيل الحكومة وهذا يجعل الكرة من جديد في ملعب قوى الاطار التنسيقية الشيعي وكيفية تعامله مع هذه الشروط والمضي قدما في تشكيل الحكومة.

ورغم انسحابه من البرلمان وتحوله الى المعارضة الشاملة يبقى التيار الصدري لاعبا قويا على الساحة العراقية اعتمادا على قاعدته الشعبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. عشرات الآلاف من انصار التيار الصدري يؤدون صلاة "الجمعة الموحدة"

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