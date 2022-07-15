شاهد.. صلاة الميت على رجل حي بالسعودية يثير ضجة!

العالم- منوعات

ويظهر في الفيديو رجل نائم على الأرض، ويقف خلفه عدد من الرجال وهم يقيمون عليه صلاة الميت، إلا أن الرجل استفاق وهو في حالة من الذعر، فيما يقوم بالتجول في الغرفة ويصرخ قائلا: "أنا حي"، بينما الرجال مستمرون في أداء الصلاة ومن ثم يقدمون التعازي لبعضهم البعض وسط صراخ الرجل: "أنا حي!".

وأثار المقطع جدلاً واسعاً وموجة إستياء بين المتابعين، معتبرين أنه يستهزئ بشعائر الإسلام والصلاة وحرمة الموت.

وقد علقت إحدى المغردات على الفيديو، معتبرة أنه لا يثير الضحك على الإطلاق وأنه "قلة حيا وثقالة دم".

وفي هذا السياق علقت ناشطة أن هذا المقطع يحتوي العديد من المحاذير ومنها “الاستهزاء بشعائر الدين”و”الكذب” و”ترويع للمسلم إن كان لايعلم”.

وأضاف متسائلاً: “هل من يقوم بها بكامل عقله وواعٍ لتبعاتها.

واعتبر “مسلم الهجلة” من يقوم بهذه التصرفات من مرضى القلوب وهذا المرض –كما قال- يعدي كأمراض الأبدان فيجب الحذر من مجالسة أصحابه.

وعبر “خالد إبراهيم العباس”عن خشيته من أن يكون هذا المقلب لطلب المتابعين أو المال أو الضحك.

وأضاف أن “الصلاة عبادة لم تفرض لتكون محلا للمقالب وقد كفر الله من سخر بالقراء فكيف بمن سخر بالعبادة نفسها وفيها ترويع المسلم أيضا”.

وتؤدي مقالب من هذا النوع أحياناً إلى الصدمة النفسية أو الوفاة في بعض الأحيان.

وكان موقع “يوتيوب” قد فرض قواعد تحظر المقالب الخطيرة أو التي تنطوي على تهديد قبل عامين.