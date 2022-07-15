الشيخ الخطيب: يجب تأليف حكومة قادرة على أخذ قرارات كبيرة توقف الكارثة

العالم- لبنان

وقال الشيخ الخطيب "إن تخليص ثروتنا البحرية وتمكين لبنان من التنقيب عن الغاز والبترول في مياهنا الاقتصادية، الذي يمثّل خشبة الخلاص للبنان، الذي يغرق يوماً بعد يوم بمشاكله الاقتصادية والاجتماعية حتى يُدفع بنا الى الفوضى التي إن انحدرنا اليها نكون قد انتهينا".

وفي خطبة الجمعة، أكد أنه "لا بدّ من تأليف حكومة تسدّ الفراغ وتكون قادرة على أخذ قرارات كبيرة توقف الكارثة، فمن دون حكومة قادرة على اخذ قرارات بهذا الحجم ماذا ينفع الغاز والبترول ومن سيستخرجه الى أخر ما يُطرح من أسئلة في هذا السياق، لذلك ندعو الجميع الى التواضع والاستجابة الى نداء الضمير كي لا يتحملوا وزر خيانة لبنان واللبنانيين ولعنة الأجيال".