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50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في 'الأقصى'

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في 'الأقصى'
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أدى 50 ألف مواطن فلسطيني من الضفة والقدس والداخل المحتل، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات صهيونية مشددة.

العالم- فلسطين

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، "بأن 50 ألف مصلٍّ فلسطيني من الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48، أدوا صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى".

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة.

ونشرت الآلاف من عناصرها في شوارع مدينة القدس، وأقامت حواجز على المفترقات وأغلقت طرقًا وشوارع رئيسية في المدينة من بينها طريق جبل الزيتون "الطور"، ما تسبب بشلل شبه كامل للحياة المقدسية، كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عند مفرق واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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