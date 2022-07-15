الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
١٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر.. بايدن سيغادر الشرق الأوسط دون إصدار إعلان حول النفط

مصادر.. بايدن سيغادر الشرق الأوسط دون إصدار إعلان حول النفط
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيغادر الشرق الأوسط دون إصدار أي إعلانات عامة حول زيادة إمدادات النفط.

العالم ـ الأميركيتان

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية لن تقدم جديدا فيما يخص أسواق الطاقة، وهو ما عزته في تقرير سابق إلى أن السعودية والإمارات ليس لديهما الطاقة الإنتاجية الكافية.

وسبق أن ذكرت الوكالة، أن زيارة بايدن قد تعالج العلاقات الأمريكية المتوترة مع المملكة، لكن من غير المرجح أن تحل أزمة الطاقة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.

وفي السياق، نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن أحد المطلعين على خفايا المملكة أنها لا تمتلك مخزونات نفطية كبيرة كما أنه ليس بإمكانها زيادة إنتاجها لأنها لم تستثمر بما فيه الكفاية في منشآتها النفطية خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن سعر برميل النفط في طريقه ليسجل أقل من 100 دولار بنهاية الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد فترة متقلبة أخرى من التداول اتسمت بتصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، إلى أقل من 91 دولارا، أمس الخميس، ليبدد جميع المكاسب التي تحققت في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي، قبل أن يعود لتعويض بعض من خسائره.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عباس لـ'بايدن': بعد 74 عاما من النكبة والتشرد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي

الاحتلال يعتدي على تظاهرة سلمية بالقدس المحتلة منددة بزيارة بايدن + صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة

حرائق الغابات في المغرب: وفاة مواطن والنيران تلتهم 900 هكتار وبعض المنازل

مصادر دبلوماسية.. ضغوط فرنسية تمارس لانجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني في موعده

العثور على جثة زوجة ترامب السابقة في شقتها.. وهذا سبب وفاتها

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل اتفاقية تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا

حماس: تعذيب المقاومين في سجن أريحا جريمة وطنية