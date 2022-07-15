بالفيديو.. الجميع يردد 'سلام يا مهدي' في بلدتي نبل والزهراء بسوريا

العالم - سوريا

وقد انتشر هذا النشيد في جميع أنحاء إيران.. (سلام فرمانده) والتي تعني “تحية أيها القائد” حيث تجري كلماته على لسان طفل صغير يدعو الإمام المهدي (عج) إلى الظهور قائلا: “تعال يا روحي يا عشقي.. سأكون من انصارك ولا داعي للقلق بشأن جنود”.

وسرعان ما انتشر النشيد على امتداد إيران ليلقى ترحيبا واسعا من الأسر والأطفال، وعبر الحدود الى العالم الاسلامي الذي استقبله بحرارة.

وبالفعل، الأنشودة بنسخها المختلفة ترسخت في العقل والوجدان، فباتت أنيسة الوالهين التواقين لإمام زمانهم، وتحوّلت الى وِرْد يردّده اجتماع القلوب في كل مَحضر، ويصل به وصال الأنس بالإمام الغائب.