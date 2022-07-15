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الدفاع الروسية تكشف تفاصيل اتفاقية تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل اتفاقية تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

اقترحت روسيا تدابير لاستخدام موانئ أوكرانيا لتصدير المنتجات الزراعية، مع استبعاد توريد الأسلحة إلى كييف والاستفزازات.

العالم ـ روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 13 يوليو، عقدت مشاورات رباعية الأطراف في مدينة اسطنبول بين ممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا حول قضية فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير المنتجات الزراعية. واقترحت روسيا إجراءات لضمان نقل المواد الغذائية. للدول الأجنبية، بما في ذلك الشركاء الروس، باستثناء استخدام سلاسل التوريد هذه لتزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك لمنع الاستفزازات".

وأضافت أن هذه الاقتراحات "حظيت بدعم أساسي من قبل المشاركين في المشاورات".

وأكدت وزارة الدفاع أنه "في المستقبل القريب، سيتم الانتهاء من العمل على صياغة الوثيقة النهائية "مبادرة البحر الأسود".

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