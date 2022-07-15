بالفيديو.. وقفة احتجاجية رفضا للتطبيع وزيارة بايدن للمنطقة في العراق

العالم - العراق

واكد بيان الذي اصدره المنظمين للوقفة الاحتجاجية انه" على ان الشعب العراقي مع شعوب المنطقة يستنكر مجيء عراب الصهيونية العالمية الذي يعترف بأنه صهيوني إلى النخاع والمبشر بكل ما تريده إسرائيل من مظالم على شعوبنا العربية والإسلامية، ويستنكر اجتماع جدة والرياض، مؤكداً بأن لا أحد يمثل الشعب العراقي في هذا الاجتماع او اللقاء".

واضاف البيان "زيارة بايدن وعصابته إلى المنطقة هي زيارة غير مرحب بها ومرفوضة". وبعدها رفعت شعارات وهتافات ترفض التطبيع والمشاريع الصهيونية والامريكية مؤكدة على وحدة العراق ووحدة الاسلام الجامع "كلا كلا للتطبيع.. كلا كلا للمشروع الصهيوني.. كلا كلا أمريكا.. كلا كلا إسرائيل نعم نعم فلسطين.. نعم نعم للعراق الواحد نعم نعم للإسلام الجامع .. كلا كلا للتفرقة".