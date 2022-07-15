الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. وقفة احتجاجية رفضا للتطبيع وزيارة بايدن للمنطقة في العراق

الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

نظمت مدرسة الإمام الخالصي في العراق، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية ضد زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للشرق الأوسط واستنكار لكل مشاريع التطبيع.  

العالم - العراق

واكد بيان الذي اصدره المنظمين للوقفة الاحتجاجية انه" على ان الشعب العراقي مع شعوب المنطقة يستنكر مجيء عراب الصهيونية العالمية الذي يعترف بأنه صهيوني إلى النخاع والمبشر بكل ما تريده إسرائيل من مظالم على شعوبنا العربية والإسلامية، ويستنكر اجتماع جدة والرياض، مؤكداً بأن لا أحد يمثل الشعب العراقي في هذا الاجتماع او اللقاء".

واضاف البيان "زيارة بايدن وعصابته إلى المنطقة هي زيارة غير مرحب بها ومرفوضة". وبعدها رفعت شعارات وهتافات ترفض التطبيع والمشاريع الصهيونية والامريكية مؤكدة على وحدة العراق ووحدة الاسلام الجامع "كلا كلا للتطبيع.. كلا كلا للمشروع الصهيوني.. كلا كلا أمريكا.. كلا كلا إسرائيل نعم نعم فلسطين.. نعم نعم للعراق الواحد نعم نعم للإسلام الجامع .. كلا كلا للتفرقة".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

إعلام أمن العراق يصدر بيانا عقب انتهاء الصلاة الموحدة

مصادر.. بايدن سيغادر الشرق الأوسط دون إصدار إعلان حول النفط

اعتصام جماهيري رفضا لزيارة بايدن في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جنوبي لبنان: بلدة شقراء تودّع المجتهد المقاوم السيد محمد علي الأمين

منظمة إغاثية: الأطفال اليمنيون ما زالوا يموتون من الجوع

بوتين يجري تغييرات في الحكومة الروسية ويقيل مسؤولا بارزا

ازاحة الستار عن اول ناقلة مسيرات تابعة لسلاح البحر لجيش ايران

بالفيديو.. وقفة احتجاجية رفضا للتطبيع وزيارة بايدن للمنطقة في العراق

ملك الاردن يشارك في قمة جدة غدا السبت