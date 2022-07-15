الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ازاحة الستار عن اول ناقلة مسيرات تابعة لسلاح البحر لجيش ايران

ازاحة الستار عن اول ناقلة مسيرات تابعة لسلاح البحر لجيش ايران
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تم اليوم الجمعة ازاحة الستار عن اول ناقلة للطائرات المسيرة التابعة لسلاح البحر في الجيش وذلك بحضور القائد العام للجيش، اللواء سید عبد الرحیم موسوي، الذي أعرب عن ارتياحه لهذا الانجاز العظيم في حديث للمراسلين.

العالم- ايران

وتضم هذه الناقلة الوحدات العوامة السطحية وتحت سطح الماء وتحمل انواع الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية في الاسطول العسكري بجنوب ايران.

وتم ازاحة الستار في هذه المراسم التي حضرها القائد العام لسلاح البحر في الجيش وعدد آخر من القادة في هذا السلاح عن مختلف انواع الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة التي تم انتاجها بيد الشبان الايرانيين في الجيش ووزارة الدفاع مثل بليكان وهما وآرش وجمروش وجوبين وابابيل 4 وباور 5 التي حلقت في مياه المحيط الهندي وعرضت قدرتها في هذه المراسم.

وانطلقت خلال هذه المراسم ايضا ولأول مرة المسيرات القتالية من الغواصات الايرانية الصنع " فاتح " وغواصة "كيلو كلاس طارق" وحلقت في الفضاء.

والقى القائد العام للجيش اللواء سيد عبد الرحيم موسوي كلمة للمراسلين اعرب فيها عن ارتياحه لهذا الانجاز الذي حققه سلاح البحر الايراني، مؤكدا أنه ونظرا للنزعة العدوانية والروح السلطوية لدى المعتدين فإنه علينا زيادة قدراتنا الدفاعية في المجالات كافة.

روابط ذات صلة

شمخاني: الأمن المستورد لا يخدم مصالح بلدان المنطقة

بحرية الجيش الايراني تعرض أسطول حاملات المسيرات + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أول رحلة خارجية للرئيس الاماراتي محمد بن زايد منذ توليه منصبه

جنوبي لبنان: بلدة شقراء تودّع المجتهد المقاوم السيد محمد علي الأمين

منظمة إغاثية: الأطفال اليمنيون ما زالوا يموتون من الجوع

بوتين يجري تغييرات في الحكومة الروسية ويقيل مسؤولا بارزا

ازاحة الستار عن اول ناقلة مسيرات تابعة لسلاح البحر لجيش ايران

بالفيديو.. وقفة احتجاجية رفضا للتطبيع وزيارة بايدن للمنطقة في العراق