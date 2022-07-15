ازاحة الستار عن اول ناقلة مسيرات تابعة لسلاح البحر لجيش ايران

العالم- ايران

وتضم هذه الناقلة الوحدات العوامة السطحية وتحت سطح الماء وتحمل انواع الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية في الاسطول العسكري بجنوب ايران.

وتم ازاحة الستار في هذه المراسم التي حضرها القائد العام لسلاح البحر في الجيش وعدد آخر من القادة في هذا السلاح عن مختلف انواع الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة التي تم انتاجها بيد الشبان الايرانيين في الجيش ووزارة الدفاع مثل بليكان وهما وآرش وجمروش وجوبين وابابيل 4 وباور 5 التي حلقت في مياه المحيط الهندي وعرضت قدرتها في هذه المراسم.

وانطلقت خلال هذه المراسم ايضا ولأول مرة المسيرات القتالية من الغواصات الايرانية الصنع " فاتح " وغواصة "كيلو كلاس طارق" وحلقت في الفضاء.

والقى القائد العام للجيش اللواء سيد عبد الرحيم موسوي كلمة للمراسلين اعرب فيها عن ارتياحه لهذا الانجاز الذي حققه سلاح البحر الايراني، مؤكدا أنه ونظرا للنزعة العدوانية والروح السلطوية لدى المعتدين فإنه علينا زيادة قدراتنا الدفاعية في المجالات كافة.