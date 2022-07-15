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أول رحلة خارجية للرئيس الاماراتي محمد بن زايد منذ توليه منصبه

أول رحلة خارجية للرئيس الاماراتي محمد بن زايد منذ توليه منصبه
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرنسا الأسبوع المقبل لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ أن تولى منصبه في مايو الماضي.

العالم-الامارات

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيستقبل نظيره الإماراتي في قصر الإليزيه في باريس يوم الاثنين، مبينة أن الهدف من الزيارة بحث "آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء".

كما سيناقش الجانبان "مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا للوكالة.

وبحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، ستعقب الاجتماع بين الرئيسين مأدبة عشاء رسمية في حديقة قصر فرساي، موضحا أنه "بالنسبة لرئيسي الدولتين، فإن الأمر يتعلق بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والدفاع وطاقات وتقنيات المستقبل".

وأضاف أن الهدف أيضا "تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بالفعل"، لا سيما في مجال الاستثمار والثقافة، وبحث سبل "الاستجابة لأزمة الطاقة العالمية" و"الجهود المشتركة" من أجل "الاستقرار والأمن الإقليميين".

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