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السفارة الروسية في مصر: بايدن ما زال يواصل الكذب بشأن ما يحدث في أوكرانيا

السفارة الروسية في مصر: بايدن ما زال يواصل الكذب بشأن ما يحدث في أوكرانيا
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

قالت السفارة الروسية في مصر، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل إلى الشرق الأوسط، ما زال يواصل الكذب بشأن أسباب ما يحدث في أوكرانيا.

العالم ـ روسيا

وأضافت السفارة في بيان أن "بايدن نفسه، إلى جانب أوباما، هو الذي ساعد القوميين المتطرفيين الأوكرانيين على تنفيذ انقلاب في عام 2014 ثم دفعهم لقتل السكان الروس في دونباس ومناطق أخرى".

وأوضحت أن "بايدن كان يشرف بنفسه على إجراءات سلطات كييف في ذلك الوقت".

وأشارت إلى أن الحرب التي أطلقتها كييف في عام 2014 ومستمرة حتى يومنا هذا تتحمل واشنطن مسؤوليتها بالكامل.

ولفتت إلى أن أمريكا استغلت حالة الخوف من روسيا "روسوفوبيا"، حيث عملت على تغيير عقلية الشعب الأوكراني لبث روح العداء لروسيا، وفي نفس الوقت قامت بإزاحة جميع المعارضين لسياسة تحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق عسكرية ضد روسيا.

وتابعت "الآن يحاول الأمريكيون خداع العالم كله، عن طريق إلقاء اللوم على روسيا، بأنها مسؤولة عن الصعوبات في الإمدادات الغذائية، على الرغم من أن السلطات الأوكرانية الخاضعة لواشنطن هي التي قامت بتلغيم الموانئ بحيث أصبح من المستحيل تصدير الحبوب من أوكرانيا".

وأوضحت أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، تسببت في اضطراب وعدم انتظام عمليات النقل البحري، بما في ذلك تأمينها، وكسر آليات التسوية المالية".

وشددت على أن إدارة بايدن غارقة حرفيا في الأكاذيب، التي تغطي رغبة الولايات المتحدة في الهيمنة على العالم ونهب ثروات الدول الأخرى، بما في ذلك في أفريقيا وتعرضهم لخطر المجاعة من أجل إملاء شروطها لاحقا.

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السفارة الروسية في مصر: بايدن ما زال يواصل الكذب بشأن ما يحدث في أوكرانيا