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وزير الخارجية الايراني يناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية

الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

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