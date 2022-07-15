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'حماس' تأسف لفتح السعودية أجواءها أمام طيران الاحتلال

'حماس' تأسف لفتح السعودية أجواءها أمام طيران الاحتلال
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن بالغ أسفها من إعلان السعودية، فتح مجالها الجويّ أمام طيران الاحتلال الصهيوني"، حيث تبدو مثل هذه الخطوة وكأنها مكافأة للاحتلال.

العالم- فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه،" إن حركته تجدد رفضها لكل أشكال التطبيع والتواصل مع عدو الأمَّة، الذي يمارس أبشع جرائم التهويد والاستيطان، وينتهك حرمة النفس والمقدسات، وفي مقدّمتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

واحتفى الكيان الإسرائيلي -صباح اليوم الجمعة- بفتح السعودية مجالها الجوي أمام طائرات الكيان الاسرائيلي.

وقال رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، في بيان له: "أهنئ القيادة السعودية على فتح المجال الجوي، هذه هي الخطوة الأولى، وسنواصل العمل لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي وأمن إسرائيل ومواطني إسرائيل"، على حد زعمه.

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