اميرعبداللهيان: ايران مستعدة لتعزيز العلاقات الشاملة مع اوكرانيا

العالم- ايران

وتباحث اميرعبداللهيان اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني ديمتري كولبا حول العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الاقليمية والدولية بما فها الازمة في اوكرانيا.

واكد ان موقف ايران المبدئى قائم على رفض الحرب وانها اعلنت منذ بداية الازمة انها تعارض الحرب في افغانستان واليمن وفلسطين واوكرانيا.

وفي جانب اخر من الاتصال، اشار وزير الخارجية الى مزاعم مستشار الامن القومي الامريكي ضد ايران حول ارسال ايران مسيرات الى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد اوكرانيا واضاف ان طرح مثل هذه المزاعم بالتزامن مع زيارة بايدن الى فلسطين المحتلة يأتي ضمن الاغراض السياسية للولايات المتحدة الامريكية.

من جانبه اشاد وزير الخارجية الاوكراني خلال الاتصال، بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في رفض الحرب واضاف اننا نقدر استمرار التواصل بين ايران واوكرانيا حتي في الايام الاولى والصعبة من الحرب.

واضاف كولبا علينا الا نسمح للاخرين بتشويه العلاقات الودية بين كييف وطهران معلنا استعداد بلاده لترسيخ التعاو مع ايران في شتى المجالات لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وفيما قدم شرحا حول مستجدات الحرب في اوكرانيا، ثمن مساعي طهران لوقف اطلاق النار في اوكرانيا وتاكيد طهران على الالتزام بالحل السياسي هناك.