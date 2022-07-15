خارجية بريطانيا تطلب معلومات حول وفاة أحد مواطنيها في دونباس

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وقالت الخارجية البريطانية لوكالة "سبوتنيك" إنها تحاول "بشكل عاجل" الحصول على تفسيرات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة "عامل إغاثة" من المملكة المتحدة.

في وقت سابق من اليوم، قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا: إن "المرتزق البريطاني بول أوري الذي تم أسره في دونيتسك توفي في 10 يوليو بسبب الأمراض والضغط على الرغم من الرعاية الطبية المقدمة له".

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة السفير الروسي أندريه كيلين للتعبير عن "القلق الشديد" إزاء تقارير عن وفاة البريطاني بول أوري. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "صدمت لسماع التقارير عن وفاة عامل الإغاثة البريطاني بول أوري أثناء احتجازه" ، مضيفة "على روسيا أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".