الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فلسطينيو أمريكا اللاتينية: زيارة بايدن تكريس للاحتلال

فلسطينيو أمريكا اللاتينية: زيارة بايدن تكريس للاحتلال
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية (منظمة مجتمع مدني في السلفادور)،" إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط " تصب في إطار دعم خيار التطبيع، وتكريس الاحتلال الصهيوني لفلسطين".

العالم- فلسطين

وأضاف الاتحاد في بيان اليوم الجمعة (15-7)،" أن زيارة بايدن مساندة في إطلاق يد العدو الصهيوني لتوسيع وتعميق المشروع الاستعماري في فلسطين، والتمدد ليصل الى خارجها"، على حد تعبيره.

ودعا الاتحاد السلطة الفلسطينية إلى "استخلاص العبر مما جاء فيما يسمى بإعلان القدس، وعدم المراهنة على الإدارة الأمريكية ووعودها المخادعة".

وطالبها بـ"المبادرة في لم الصفوف، وعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين (للفصائل) لمناقشة الهجمة الصهيونية ضدنا".

ودعا البيان إلى "الذهاب سريعًا إلى معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني من خلال إنهاء الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية؛ لتلعب دورها في قيادة الشعب الفلسطيني ونضاله".

وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت سابق اليوم الجمعة، متوجهًا إلى السعودية لاستكمال جولته الأولى في الشرق الأوسط.

روابط ذات صلة

'حماس' تأسف لفتح السعودية أجواءها أمام طيران الاحتلال

عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزيرا خارجية سوريا والصين يبحثان عبر الفيديو تعزيز العلاقات بين البلدين

فلسطينيو أمريكا اللاتينية: زيارة بايدن تكريس للاحتلال

المرزوقي للرئيس التونسي: إيقاف الغنوشي سيعجل بنهاية الانقلاب

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. رحلة بايدن المباشرة من تل أبيب إلى الرياض

الاستخبارات العراقية تضبط 290 قاذفة وأكثر من 30 هاون في سامراء

بالفيديو.. تايلاند..إنقاذ أنثى فيل وابنها من حفرة بمحافظة ناخون نايوك وسط البلاد 