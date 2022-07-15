الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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اميرعبداللهيان باتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني: الجمهورية الإسلامية تواصل جهودها لإنهاء الحرب وحل الأزمة السياسية في أوكرانيا

الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

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