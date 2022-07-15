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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
اميرعبداللهيان لنظيره الاوكراني: الاتهامات الامريكية بخصوص إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا لا أساس لها
اميرعبداللهيان باتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني: الجمهورية الإسلامية تواصل جهودها لإنهاء الحرب وحل الأزمة السياسية في أوكرانيا
وزير الخارجية الايراني يناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية
بايدن: الولايات المتحدة ستخصص 200 مليون دولار للأونروا لمساعدة الفلسطينيين
بايدن: الولايات المتحدة ستخصص 200 مليون دولار للأونروا لمساعدة الفلسطينيين
رويترز: هيئة الطيران المدني السعودية تقول إن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية
متحدث الخارجية الايرانية: ما دام الهدف الرئيسي لأمريكا هو حماية أمن الاحتلال الإسرائيلي فان شعوب وبلدان المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار
بايدن: القدس يجب أن تكون مدينة للجميع الذين يعيشون فيها
بايدن: القدس يجب أن تكون مدينة للجميع الذين يعيشون فيها
بايدن: اعترف بصعوبة تذليل التحديات أمام تنفيذ حل الدوليتين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-07-2022
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الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
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