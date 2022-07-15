الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...لقاء بين إبن سلمان وبايدن في قصر 'السلام' في بجدة

الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة.

العالم-السعودية

وينهي اللقاء مقاطعة الرئاسة الأمريكية للأمير الشاب على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها وسائل إعلام رسمية الأمير محمد بن سلمان، مرحبا ببايدن عند أحد مداخل القصر الملكي في جدة، قبل أن يطرق كل منهما قبضته بقبضة الآخر.

ووصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في زيارة رسمية إلى السعودية قادما من فلسطين المحتلة، متراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة "منبوذة".

وكان في استقباله لحظة نزوله من سلم الطائرة، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد اجتماعا مع بايدن بعد لقائه بالملك سلمان.

روابط ذات صلة

بايدن يصل إلى السعودية التي تعهد بجعلها بلدا 'منبوذا'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد إغلاق لأكثر من عامين.. إعادة فتح الحدود البرية التونسية الجزائرية

بالفيديو.. شاهد..تعرّض الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي لموقف محرج

بالفيديو...لقاء بين إبن سلمان وبايدن في قصر 'السلام' في بجدة

عون يهنئ أبطال منتخب لبنان للسلة بتأهله للدور ربع النهائي لبطولة آسيا

الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا جنوبي صلاح الدين

الجهاد الاسلامي: إعلان القدس إعلان حرب على المقاومة.. ونحن بالمرصاد