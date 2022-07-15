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بايدن يحذر محمد بن سلمان من تكرار حوادث مماثلة لمقتل خاشقجي

بايدن يحذر محمد بن سلمان من تكرار حوادث مماثلة لمقتل خاشقجي
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تناول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

العالم-الامريكيتان

وقال بايدن في أعقاب اللقاء مع ولي العهد السعودي، يوم الجمعة، إن قضية خاشقجي "كانت على رأس جدول اللقاء".

وأضاف بايدن أن "ما حدث لخاشقجي كان فظيعا... وأكدت بوضوح أنه في حال حدث أي شيء من هذا القبيل مجددا، فإنهم سيواجهون ردا وأكثر من ذلك".

يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر عام 2018، في ما قالت السعودية إنه "عملية مارقة"، ونفت إعطاء القيادة السعودية أي أوامر بقتل الصحفي.

بدورها، أشارت الاستخبارات الأمريكية إلى أن الأمير محمد بن سلمان كانت له علاقة بقتل الصحفي.

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا التحذير إلى وليعهد السعودي، فيما انتقدت مؤسسات حقوق الإنسان زيارته للسعودية ولقاءه مع محمد بن سلمان الذي كان له علاقة بقتل خاشقجى .

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