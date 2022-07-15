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شاهد...صفارات الإنذار تدوي في جنوب فلسطين المحتلة

الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

دوت صفارات الإنذار، فجر اليوم السبت، بمدينة "عسقلان"، إثر إطلاق صواريخ المقاومة من غزة تجاه جنوب فلسطين المحتلة.

العالم-فلسطين

وادعى جيش الاحتلال في بيان اعتراض صاروخ واحد وسقوط اخر في منطقة مفتوحة.

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شاهد...صفارات الإنذار تدوي في جنوب فلسطين المحتلة

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