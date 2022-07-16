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طائرات الاحتلال تشن غارة على هدف في المحافظة الوسطى بقطاع غزة

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

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