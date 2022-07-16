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الكاظمي يكشف من جدة عن مقترح للعراق يخص الدول المجتمعة

الكاظمي يكشف من جدة عن مقترح للعراق يخص الدول المجتمعة
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أن العراق سيطرح إنشاء بنك للتنمية المشتركة بين الدول المجتمعة في جدة.

العالم-العراق

وقال الكاظمي بحسب "العراقية الإخبارية"، إن "العراق أصبح يشغل موقعاً مهماً في السياسة الدولية ورقماً موثراً بين الدول العربية".

وأضاف أن "العراق سيطرح إنشاء بنك للتنمية المشتركة بين الدول المجتمعة يخصص للمشاريع المشتركة"، مشيراً الى أن "البنك المشترك سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب العراقي".

ولفت الكاظمي الى أن "هدفنا الأول التنمية ثم التنمية ويجب تجاوز السياسات السابقة في إهدار المال العام"، مؤكداً بالقول "أنجزنا الربط الكهربائي الخليجي وهو يشكل عاملاً مهماً في توفير الطاقة الرخيصة للعراق".

وكان الكاظمي وصل أمس الجمعة الى السعودية للمشاركة في قمة جدة، وكان في استقباله بمطار المدينة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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الكاظمي يكشف من جدة عن مقترح للعراق يخص الدول المجتمعة

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