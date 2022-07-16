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تحطم هليكوبتر من طراز بلاك هوك وسقوط 14 ضحية في المكسيك

تحطم هليكوبتر من طراز بلاك هوك وسقوط 14 ضحية في المكسيك
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت البحرية المكسيكية،  إن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب شخص آخر بعد تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "بلاك هوك" في ولاية سينالوا الشمالية.

العالم-الامیرکیتان

وأضافت البحرية المكسيكية أن المروحية سقطت أثناء قيامها بأنشطة عملياتية غير محددة. مضيفة أنه سيتم إجراء تحقيق في السبب.

وقالت البحرية إنها لا تعتقد أن الحادث مرتبط بالقبض على زعيم المخدرات سيء السمعة المطلوب لدى الولايات المتحدة يوم الجمعة، لقتله عميلًا سريًا أمريكيًا، وفقا لوكالة فرانس برس.

واعتقل رافائيل كارو كوينتيرو أحد أباطرة المخدرات في جزء آخر من سينالوا، أمس الجمعة.

وتتهم الولايات المتحدة رافائيل كارو كوينتيرو بإصدار أوامر باختطاف وتعذيب وقتل العميل الخاص لإدارة مكافحة المخدرات إنريكي "كيكي" كامارينا في عام 1985.

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تحطم هليكوبتر من طراز بلاك هوك وسقوط 14 ضحية في المكسيك

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