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طائرات الاحتلال الحربية تقصف بعدة صواريخ موقع شهداء النصيرات

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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