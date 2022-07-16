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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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غريب ابادي :تصريح جاويد رحمن علامة على ميله المتأصل إلى استخدام تفويضه المدعوم من بريطانيا لإرضاء أعداء إيران على حساب حقوق الإنسان
امين لجنة حقوق الانسان الايرانية:مؤسف ان يؤيد المقرر الأممي لحقوق الإنسان جاويد رحمن حكم المحكمة السويدية ضد المواطن الايراني حميد نوري
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: سنواصل مقاومتنا ونضالنا المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: لن يستطيع الاحتلال بكل ادوات الارهاب والدعم الامريكي له أن يكسر إرادة شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة
طائرات الاحتلال الحربية تقصف بعدة صواريخ موقع شهداء النصيرات
طائرات الاحتلال تشن غارة على هدف في المحافظة الوسطى بقطاع غزة
اميرعبداللهيان لنظيره الاوكراني: الاتهامات الامريكية بخصوص إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا لا أساس لها
اميرعبداللهيان باتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني: الجمهورية الإسلامية تواصل جهودها لإنهاء الحرب وحل الأزمة السياسية في أوكرانيا
وزير الخارجية الايراني يناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية
بايدن: الولايات المتحدة ستخصص 200 مليون دولار للأونروا لمساعدة الفلسطينيين
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: لن يستطيع الاحتلال بكل ادوات الارهاب والدعم الامريكي له أن يكسر إرادة شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش
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