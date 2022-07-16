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الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: سنواصل مقاومتنا ونضالنا المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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