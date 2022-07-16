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حزب الله ينعي برحيل العلامة السيد الامين ويعتبره "خسارة للبنان"

حزب الله ينعي برحيل العلامة السيد الامين ويعتبره
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

نعى حزب الله اللبناني العلامة الراحل سماحة السيد محمد علي الأمين (رضوان الله عليه)، واعتبر ان لبنان والحوزات العلمية خسرت قامة علمية وشخصية دينية جامعة بوفاة كبير علماء لبنان.

العالم - لبنان

ورأى حزب الله في بيانه ان السيد الأمين كان مثالًا لجمع الكلمة والوحدة وكان سباقًا في حمل هموم الطائفة والوطن كما كان الداعم والحامي للمقاومة الباسلة وواكبها في كل المراحل من موقع الحاضن وقد شارك أهل الجنوب كل معاناتِهم على مدى عقود من الزَّمن.

نص البيان:

" (إذا مات العالِم ثُلِمَ في الإسلام ثُلمةً لا يسدّها شيء)

لقد خسِرَ لبنان والحوزات العلميّة قامة علمية وشخصية دينية جامعة بوفاة كبير علماء لبنان العلاّمة الرّاحل سماحة السَّيد محمد علي الأمين (رضوان الله عليه) وهو العالم الذي كان مثالاً لجمع الكلمة والوحدة وكان سبَّاقاً في حمل هموم الطائفة والوطن كما كانَ الدّاعم والحامي للمقاومة الباسلة وواكبها في كل المراحل من موقع الحاضن وقد شارك أهل الجنوب كل معاناتِهم على مدى عقود من الزَّمن كما كانَ الوفيّ والصَّديق للإمام السَّيد موسى الصَّدر (أعاده الله وأخويه).

إنَّنا إذ ننعى هذا العالِم الفقيد نتوجَّه بأسمى آيات العزاء لعائلته الكريمة وأبنائه السَّادة الأعزّاء ولكل المراجع والعلماء ولكل أهل العِلم والحوزات.

نسأل الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة وأن يحشره مع أجداده الطَّاهرين في جوار رسول الله وأهل بيته الميامين (عليهم السّلام)".

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حزب الله ينعي برحيل العلامة السيد الامين ويعتبره "خسارة للبنان"

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