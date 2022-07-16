مصر تعلق مؤقتا نشاطها لحفظ السلام في مالي

العالم - مصر

وقال الناطق "تم إبلاغنا بأنه نتيجة لذلك، ستعلق الوحدة العسكرية المصرية مؤقتا أنشطتها في مينوسما اعتبارا من 15 أغسطس". وتشير مينوسما إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وأوائل الشهر الماضي، قتل عنصران من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد. وقال الناطق باسم البعثة أوليفييه سالغادو على شبكات التواصل الاجتماعي، حينها إن "الجنديين كانا ضمن الكتيبة المصرية العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة".