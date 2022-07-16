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مصر تعلق مؤقتا نشاطها لحفظ السلام في مالي

مصر تعلق مؤقتا نشاطها لحفظ السلام في مالي
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة أمس أن مصر أبلغت المنظمة بأنها ستعلق أنشطة قواتها في بعثة حفظ السلام في مالي مؤقتا، وعزت ذلك إلى تزايد الهجمات على قوات حفظ السلام المصرية التي ترافق قوافل الإمداد لقواعد الأمم المتحدة. وتسببت الهجمات في مقتل سبعة جنود مصريين منذ بداية العام.

العالم - مصر

وقال الناطق "تم إبلاغنا بأنه نتيجة لذلك، ستعلق الوحدة العسكرية المصرية مؤقتا أنشطتها في مينوسما اعتبارا من 15 أغسطس". وتشير مينوسما إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وأوائل الشهر الماضي، قتل عنصران من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد. وقال الناطق باسم البعثة أوليفييه سالغادو على شبكات التواصل الاجتماعي، حينها إن "الجنديين كانا ضمن الكتيبة المصرية العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة".

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