شاهد.. إلى أين تتجه العلاقات الاسرائيلية السعودية؟

العالم - خاص بالعالم

قال منصور، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن فتح الخطوط الجوية الاسرائيلية السعودية ستمهد الطريق، لفتح المعابر الأخرى، مما يجعل كيان الاحتلال، مركزا مهما للصادرات الاسرائيلية الى دول الخليج الفارسي.

وأضاف، أن تجارة الكيان الصهيوني الخارجية والسلع المستوردة ستكون عبر دول الخليج الفارسي وميناء حيفا، مما يجعل هذه الخطوة تعتبر انجازا تاريخيا للكيان الصهيوني.

ورأى منصور ان زيارة بايدن الى السعودية ستكون ايجابية ومثمرة، في مجال تعزيز العلاقات وانشاء تعاون استراتيجي عسكري ضد ايران، بين دول المنطقة، مثل الاردن، السعودية، قطر والكيان الصهيوني، وكذلك في مجال زيادة انتاج النفط السعودي وامداد اوروبا بالطاقة بدلا من الطاقة الروسية.

وأكد منصور أن محاولة دمج الكيان الصهيوني بالعالم العربي لن تنجح؛ وطالما هناك كيان مغتصب للاراضي الفلسطينية فلن يكون هناك استقرار وامن والسلام في المنطقة.

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