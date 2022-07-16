مصرع شخص وإجلاء ألف عائلة بسبب حرائق الغابات في المغرب

العالم - حوادث

وقال بيان صادر عن السلطات المغربية: "تم العثور على جثة شخص مصاب بحروق متعددة في أحد الحرائق في منطقة العرائش".

ودمر ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات في ولايات العرائش والوزان وتطوان وتازة شمال الغرب، وفق تقرير غير نهائي.

كما أجبر الانتشار السريع لألسنة اللهب التي أججها "الشرقي"، وهي رياح حارة مصدرها الصحراء، 1100 عائلة على إخلاء حوالي 15 دوارة (قرية) في المناطق المتضررة في العرائش.

وجرى أيضا إجلاء حوالي 645 من السكان في ولايتي تازة وتطوان.

واحترق حوالي 70 منزلا في تطوان بالقرب من ميناء طنجة، كما نفقت نحو مئة رأس ماشية.