أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 16 يوليو 2022

ايران ..

رئيس الجمهورية ..إيران اليوم أقوى من أي وقت آخر , وأمريكا أضعف من أي وقت آخر

كيهان ..

إبراهيم رئيسي.. لن نتحمل أية تهديدات للأمن والإستقرار بالمنطقة وردنا سيجعل الآخرين يندمون

آرمان ملي ..

الرئيس الأمريكي يصل لمدينة جدة السعودية برحلة جوية مباشرة من تل أبيب

وطن امروز..

ظلال جريمة قتل خاشقجي خيمت على الإستقبال الفاتر لبايدن في جدة

اعتماد ..

طهران ترد على التهديدات العسكرية لواشنطن وتل أبيب .. ستعضون أصابع الندم

جمهوري اسلامي ..

دخول أول حاملة طائرات من دون طيار إيرانية الصنع لمجال الخدمة ببحرية الجيش

عصر ايرانيان ..

القوات المسلحة ترد على بايدن.. أمريكا ستدفع ثمن تلويحها بعبارة "اللجوء للقوة " غاليا

قدس ..

خبراء بشؤون المنطقة .. جولة بايدن لن تسفر عن حدوث أي تغيير بالمعادلات الإقليمية

سياست روز ..

مسؤولون أوربيون يعترفون بفشل العقوبات على روسيا محذرين من تبعاتها السلبية على أوروبا

جوان ..

روسيا تحذر الكيان الصهيوني من تبعات أي تحرك لإرسال السلاح إلى أوكرانيا

اطلاعات ..

الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها الدخول بأية أحلاف عسكرية إقليمية ضد إيران

مردم سالاري ..

الرئيس الفرنسي يعبر عن قلقه من إحتمال إندلاع حرب عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

sdسياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( رسالة لفلسطين ).. الرئيس الامريكي جو بايدن ابدى دعمه لحل الدولتين في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بختام زيارته لفلسطين المحتلة , الا ان مواقفه وتصريحاته خلال هذه الزيارة حملت رسالة ذات معنى آخر للشعب الفلسطيني.

بايدن أكد إلتزام أمريكا بضمان التفوق العسكري للكيان الصهيوني وبمواصلة دعمه ماليا وعسكريا وسياسيا لتكريس وجوده بالمنطقة وهذا الكلام يعني بوضوح مواصلة امريكا لانحيازها الاعمى للكيان على حساب حق الشعب الفلسطيني بارضه ووطنه , كما يبدو واضحا من بأن اشارة بايدن لحل الدولتين مجرد فقاعة لتشجيع السلطة الفلسطينية على العودة لطاولة المفاوضات التساومية لعرقلة اي مسار مصالحة وطنية فلسطينية تستهدف استعادة الحق الفلسطيني بالكامل . ان المفهوم الحقيقي لرسالة بايدن للشعب الفلسطيني يقول ان امريكا تدعم الكيان الصهيوني بلا حدود ولا وجود لاي تغيير في استراتيجيتها المنحازة له.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الناتو العربي المزعوم لاثقل له مقابل إيران ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. الولايات المتحدة تروج منذ سنوات بالتنسيق مع حليفاتها الاوروبيات والكيان الصهيوني لسيناريو خبيث للترويع من ايران في المنطقة .

هذا السيناريو يدفع نحو ايجاد حلف ناتو عربي عبري تحت المظلة الامريكية مقابل ايران . ان ترامب فشل في تنفيذ هذا السيناريو , وكل المؤشرات تدل على ان بايدن سيفشل ايضا لالف سبب وسبب وعلى رأسها رفض دول عربية رئيسية الانزلاق في هذا المسار الخطر.

إن ما تريده أمريكا من وراء مثل هذا الناتو تكريس وجود الكيان الصهيوني وتسويق السلاح الغربي وتفجير الفتن بالعالم الإسلامي وهنا لابد من القول ان اي ناتو كهذا لن يكون قادرا على الدخول في مواجهة مع ايران حتى في حالة تشكيله. فايران قوة اقليمية كبرى تتمتع بقدرات استراتيجية تعطيها ثقلا كبيرا في المعادلات والموازنات العالمية . وايران مرغت انف امريكا نفسها بالوحل مرارا وهي قادرة تماما على مواجهة اي تهديدات من اذناب واشنطن.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا ينقل عن الامارات العربية المتحدة قولها ( لن ندخل بأية أحلاف ضد إيران ) وجاء فيه .. بعد ابداء مصر والاردن لرغبتهما في تحسين اواصر العلاقات مع ايران ورفض فكرة تشكيل ناتو عربي عبري ضدها, ابدت الامارات العربية المتحدة رفضها الانضمام لاية احلاف اقليمية ضد ايران مشددة على رغبيتها في تحسينالعلاقات مع طهران.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "أنور قرقاش " أكد أن أبو ظبي لن تشارك في أية أحلاف ضد إيران وجدير بالكر ان وزير الخارجية عبد اللهيان صرح خلال زيارته الاخيرة للامارات بأن صفحة جديدة قد بدأت في العلاقات بين طهران وابوظبي , مشيرا الى آفاق ايجابية وبناءة في العلاقات الثنائية.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( ملاحظات حول صلاة جمعة مقتدى الصدر ).. كما كان متوقعا توجه زعيم التيار الصدري نحو الشارع رغم اعلان اعتزاله العمل السياسي وسحب نوابه من البرلمان والانسحاب من العملية السياسية . حيث احتشد انصاره بعد اداء صلاة الجمعة بناءا على دعوته في مدينة الصدر ببغداد حيث القى خطابا ناريا.

إن مقتدى الصدر دعا عمليا أنصاره للنزول الى الشارع لتصعيد الضغوط على القوى السياسية وخاصة على الإطار التنسيقي.

ان ما يريده الصدر المعتزل هو فرض رؤيته التي لم يستطع تمريرها بالحوار السياسي عبر ضغوط الشارع هذه المرة بشكل يتنافى مع ضرورات صيانة الوحدة الوطنية الامر الذي يهدد بتصعيد الاجواء الداخلية في العراق.

جمهوري اسلامي ...

في تقريرها ( الفصائل الفلسطينية تشجب وثيقة "إعلان القدس" ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..شجبت الفصائل الفلسطينية بشدة وثيقة اعلان القدس التي ابرمها الرئيس الامريكي جو بايدن خلال زیارته لفلسطین المحتلة مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني يائير لابيد.

فصائل المقاومة اكدت ان هذا الاعلان مرفوض جملتا وتفصيلا وسيفشل كما فشلت قبله كل الاتفاقيات التي تم ابرامها على حساب الحق الفلسطيني.

إن إعلان القدس يتضمن إلتزام أمريكا بضمان تفوق الكيان عسكريا وتكريس وجوده بإطار الهيكلية الإقليمية وتوسيع علاقاته بالمنطقة كما تتضمن وثيقة هذا الاعلان التزام امريكا بضمان امن الكيان وشجبت الهجمات الفلسطينية على المستوطنين والمستوطنات الصهيونية وشددت على ضرورة التصدي لفصائل المقاومة وخاصة حماس , والوثيقة نوهت لضرورة مواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وتاكيد على ضروة تسريع التطبيع.