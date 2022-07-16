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وزير الاتصالات: ايران ستصبح قطبا من اقطاب ارسال الاقمار الصناعية للفضاء

وزير الاتصالات: ايران ستصبح قطبا من اقطاب ارسال الاقمار الصناعية للفضاء
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الاتصالات الايراني عيسى زارع بور، ان ايران ستصبح خلال العام القادم قطبا من اقطاب ارسال الاقمار الصناعية الى الفضاء في مدار الـ 500 كيلومتر ويمكنها ان تقدم الخدمات لدول المنطقة والدول الاخرى ايضا في هذا المجال.

العالم - ايران

واضاف الوزير زارع بور في تصريحات في كرمانشاه (غرب ايران) ان النشاط الفضائي يعتبر من اولويات وزارة الاتصالات الايرانية وان البنى التحتية للعلوم الفضائية في البلاد تشهد تطورا مضطردا، واصبحت ايران تمتلك اليوم تقنية صنع الاقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها ومحطات التقاط الاشارات المرسلة من الفضاء وستصبح ايران خلال العام القادم قطبا من اقطاب ارسال الاقمار الصناعية الى الفضاء في مدار الـ 500 كيلومتر ويمكنها ان تقدم الخدمات لدول المنطقة والدول الاخرى ايضا في هذا المجال.

وقال الوزير زارع بور ان قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يشكل البنى التحتية للتطور والتنمية في كافة المجالات وان الحكومة الايرانية تؤكد على الاستفادة من الفرص في هذا المجال لمحو آثار أي تخلف.

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وزير الاتصالات: ايران ستصبح قطبا من اقطاب ارسال الاقمار الصناعية للفضاء