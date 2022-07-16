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البحرية الأميركية تعلن تنفيذ عملية "حرية الملاحة" في بحر جنوب الصين

البحرية الأميركية تعلن تنفيذ عملية
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت البحرية الأميركية إن إحدى مدمراتها أبحرت، اليوم السبت، بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها، في ثاني عملية من "حرية الملاحة" في غضون أسبوع في بحر جنوب الصين.

العالم-الاميركيتان

وقال الجيش الصيني يوم الأربعاء إنه "أبعد" السفينة ذاتها وهي المدمرة بينفولد عندما أبحرت بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها.

وتنفذ امريكا بانتظام ما تسميه "عمليات ضمان حرية الملاحة" في بحر جنوب الصين، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.

وأضافت البحرية الأميركية أنه "في 16 يوليو/تموز، أكدت المدمرة بينفولد على الحقوق والحريات الملاحية في بحر جنوب الصين بالقرب من جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي".

وتقول الصين إنها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر.

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البحرية الأميركية تعلن تنفيذ عملية "حرية الملاحة" في بحر جنوب الصين

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