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ديون ايران الخارجية تنخفض 14 بالمئة

ديون ايران الخارجية تنخفض 14 بالمئة
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أظهرت أحدث احصائيات للبنك المركزي الايراني انخفاض حجم الديون الخارجية للبلاد، الى 7.451 مليار دولار، بالشهرين الاولين من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 مايو/آيار 2022 بنسبة 14 بالمئة، عن آخر مستوى محقق في السنة المالية السابقة المنتهية 20 مارس/آذار 2022.

العالم - ايران

وأشارت بيانات البنك المركزي في بيان اليوم السبت، أن الديون الخارجية المتبقية إشتملت على ديون طويلة ومتوسطة الأجل بواقع 5.666 مليار دولار، وديون قصيرة الأجل بـ 1.785 مليار دولار.

وذكرت البيانات أن حجم الديون الخارجية باحتساب عملة اليورو، قد بلغت 7.054 مليار يورو ديونا طويلة ومتوسطة الأجل، وديونا قصيرة الاجل 1.69 مليار يورو.

وكانت ديون ايران الخارجية حتى نهاية السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022، قد سجلت 8.675 مليار دولار.

ويعد حجم الديون الخارجية نسبة بالناتج المحلي الاجمالي، متدنيا ويضع ايران من ضمن الدول الاقل مديونية بالعالم.

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