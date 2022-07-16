شاهد.. الاحتلال يستغل الانحياز الاميركي يقصف غزة

عدوان جديد يشنه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر حيث شن غارات متعددة على مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة. وذكر شهود بالمنطقة أنهم سمعوا أصوات انفجارات ضخمة بمدينة غزة جراء القصف، وقالوا ان طيران الاحتلال استهدف بثلاث غارات موقع شهداء النصيرات وسط القطاع، كما استهدفت الغارات موقعاً تابعاً للمقاومة قرب منطقة البيدر جنوب غرب المدينة بعشرة صواريخ على الأقل.

مصادر اعلامية قالت أنّ المقاومة أطلقت صاروخين من غزة باتجاه الداخل المحتل، بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على القطاع. ودّوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان والمستوطنات المتاخمة للحدود الشمالية والشرقية للقطاع ما أدى إلى ذعر في صفوف المستوطنين.

من جهته قال الناطق باسم حركة حماس إن القصف الاسرائيلي لقطاع غزة يأتي في إطار جرائمه وسلوكه الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني مضيفا ان العدوان لم يتوقف يوما على الشعب الفلسطيني وان تزايد الاعتداءات أمر متوقع بعد توقيع بايدن لوثيقة القدس مع تل أبيب وأشار إلى أنّ الاحتلال يتوهم بأنه حصل على مقومات قوة جديدة من خلال زيارة بايدن، داعياً إلى تشكيل إطار جامع وتنسيق عالٍ في محور المقاومة.

وشدد المتحدث باسم حماس ان الاحتلال الصهيوني لن يستطيع بكلّ أدوات الإرهاب والدعم الأميركي أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته وان المقاومة ستواصل نضالها المشروع حتى طرد المحتل من كامل ألاراضي الفلسطينية.

هذا كما نددت الفصائل الفلسطينية الاخرى بالعدوان الاسرائيلي الجديد على غزة وقالت في بيانات منفصلة ان العدوان على غزة يعكس همجية الاحتلال وهو امتداد للغطاء الذي توفره الإدارة الأمريكية للاحتلال، مضيفة ان التصريحات الأمريكية المنحازة للاحتلال أعطته دفعة جديدة لمواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته.