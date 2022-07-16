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مسؤول أمريكي:

بايدن سيبحث مع القادة العرب القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة

بايدن سيبحث مع القادة العرب القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الامیرکی جو بايدن، سيبحث يوم السبت، مع الزعماء العرب في قمة جدة القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة.

العالم-الاميركيتان

وأضاف المسؤول أن بايدن سيعلن خلال قمة جدة تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدیین القريب والبعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حسب "رويترز".

وأشار المسؤول الأمريكي أيضا إلى أن بايدن سيبحث أيضا خلال القمة القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة.

إلى ذلك، أعرب المسؤول عن أمل واشنطن بأن تصدر منظمة "أوبك" إعلاناً في الأسابيع المقبلة عن زيادة إنتاج النفط.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد بايدن قمة اليوم السبت مع 6 دول خليجية تشكل مجلس التعاون، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وكان بايدن قد زار "إسرائيل" وفلسطين، وحاليا يزور السعودية في جولة إقليمية تاريخية، في أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

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مسؤول أمريكي: بايدن سيبحث مع القادة العرب القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة

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