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إغتيال المعارض السعودي مانع اليامي ومدح نتنياهو لمحمد بن سلمان

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج"المحميات"قصة اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في بيروت، وقضية التطبيع السعودي مع الكيان الإسرائيلي، ومعتقلي الرأي في السجون السعودية.

العالم المحميات

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على دم المعارض السعودي مانع اليامي الذي لم يبرد والذي كان من المعارضين السعوديين المعروفين والذي شارك في عدة نشاطات للمعارضة وكان احد المؤسسين لها، حيث لم يتضح رسميا من وراء اغتياله، وملاحقة المعارضين السعوديين في الخارج.

كما يسلط البرنامج الضوء على قصيدة مديح كبيرة لرئيس وزراء كيان الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وما يتعلق بالتطبيع السعودي الاسرائيلي حيث شكر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على ما اسماه"مساهمته في اتفاقيات السلام الأربع التي أبرمناها".

ويناقش البرنامج قضية معتقلي الرأي في السجون السعودية والاصلاحيين السعوديين والحكم عليهم بعقوبات لا تتناسب مع ما ارتكبوه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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