السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ردود أفعال اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات"الذي يبث على قناة العالم موضوع اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في بيروت والذي كان يعتبر من المعارضين السعوديين المعروفين وشارك في عدة نشاطات للمعارضة وكان احد المؤسسين لها، حيث لم يتضح رسميا من وراء اغتياله، وملاحقة المعارضين السعوديين في الخارج.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

جولة بايدن للمنطقة والنتائج المحققة

منظمة حقوقية: على بايدن ألا يسكت عن القمع في السعودية

شاهد/مقارنة بين استقبال السعودية لترامب وبايدن

شاهد.. إلى أين تتجه العلاقات الاسرائيلية السعودية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تيار الحكمة ينتقد بشدة مشاركة الكاظمي في "قمة جدة"

بايدن يغادر السعودية بعد زيارة استغرقت يومين

31 قتيلا في الاشتباكات القبلية في جنوب شرق السودان

إغتيال المعارض السعودي مانع اليامي ومدح نتنياهو لمحمد بن سلمان

النظام البحريني يحتفل بعيد"الحانوكاه اليهودي"ويمنع أنشودة"سلام يامهدي"

بالفيديو.. خفايا مدح نتنياهو لمحمد بن سلمان