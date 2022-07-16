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خفايا مدح نتنياهو لمحمد بن سلمان

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات"الذي يبث على قناة العالم قصيدة المديح الكبيرة لرئيس وزراء كيان الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وما يتعلق بالتطبيع السعودي الاسرائيلي، حيث شكر ولي العهد السعودي على ما اسماه"مساهمته في اتفاقيات السلام الأربع التي أبرمناها".

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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