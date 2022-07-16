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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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بيان قمة جدة: الزعماء المشاركون في قمة جدة أكدوا التزامهم بحفظ أمن المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية
بيان قمة جدة: الزعماء المشاركون في قمة جدة حثوا كل الدول والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود للتوصل لحل سلمي في أوكرانيا
بيان قمة جدة: الزعماء المشاركون أكدوا أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة
وزير الخارجية السعودي: أكدنا للرئيس بايدن أننا اتخذنا إجراءات بحق من ارتكب جريمة قتل خاشقجي ومثل هذه الأخطاء تحدث
وزير الخارجية السعودي: محاولة فرض القيم على الدول تأتي بنتائج عكسية
وزير الخارجية السعودي: المملكة ملتزمة بإيجاد تفاهم إيجابي مع إيران
وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران إيجابية لكنها لم تصل إلى هدفها ونأمل أن نشهد تطورات في المستقبل
وزير الخارجية السعودي: يد المملكة ممدودة إلى إيران للوصول الى علاقات طبيعية
وزير الخارجية السعودي: يد المملكة ممدودة إلى إيران وحريصون على علاقات طبيعية معها
وزير الخارجية السعودي: قمة جدة ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة
بالفيديو..
خفايا مدح نتنياهو لمحمد بن سلمان
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السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش
عرض برنامج"المحميات"الذي يبث على قناة العالم قصيدة المديح الكبيرة لرئيس وزراء كيان الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وما يتعلق بالتطبيع السعودي الاسرائيلي، حيث شكر ولي العهد السعودي على ما اسماه"مساهمته في اتفاقيات السلام الأربع التي أبرمناها".
العالم
-
خاص بالعالم
التفاصيل في الفيديو المرفق ...
تصنيف :
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
السعودية
فيديو
الاحتلال
كلمات دليلية :
بنيامين نتنياهو
ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان
رئيس وزراء كيان الاحتلال
التطبيع السعودي الاسرائيلي
اتفاقيات السلام الأربع
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