زيارة بايدن.. بين دعم الاحتلال وتغييب القضية الفلسطينية

العالم - البوصلة



وغابت القضية الفلسطينية عن أولويات زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، ورغم إعلان بايدن تمسكه بحل الدولتين، إلا أنه ربط ذلك ببقاء الكيان الإسرائيلي كدولة يهودية مستقلة. واحتل التطبيع بين كيان الإحتلال والسعودية أولوية بالنسبة للإدارة الأميركية.



جرى في البرنامج بحث فيما إذا حققت الزيارة الطموح الاسرائيلي؟ وهل الولايات المتحدة وصلت الى حد الضعف غير المسبوق في التعاطي مع الاقليم، وان الفلسطينيين لم يعد لهم امكانية للمراهنه على دور امريكي؟ وما المطلوب فلسطينيا التعاطي مع الواقع الجديد الذي تم تسييد فيه الكيان على العرب حيث أن بايدن اشار الى اهمية اندماج الكيان الاسرائيلي في المنطقة من خلال التطبيع مع السعودية ودول عربية اخرى، واعتبر ان ذلك مهم لاستقرار المنطقة. فهل هذا الاستقرار المتعلق بالتطبيع هو على حساب الشعب الفلسطيني وانهاء القضية الفلسطينية؟



تقارير اميركية اعتبرت انه من الخطأ الاعتماد على اتفاقيات التطبيع فقط. وان تجاهل السبب الاساسي للمسكلة وهو الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين هو خطأ كبير. فهل يراهن الاميركي والاسرائيلي ومعه بعض العرب على نسيان القضية الفلسطينية؟ وهل انشاء ما يسمى بحلف الدفاع الجوي في الشرق الاوسط بين الاحتلال ودول عربية لمواجهة ايران، هو مرتبط ايضا بالتطبيع. هل لهذا الحلف تاثير ما على حركات المقاومة في فلسطين والمنطقة؟ وهل قد يكون مقدمة لاستهداف هذه الحركات؟ وكيف ينظر للقصف الاسرائيلي على غزة والرد ايضا خصوصا وانها اول حادثة بعد زيارة بايدن؟

وقال مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فاجأ السلطة الفلسطينية بما حمله من اوهام حيث أنه قبل أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الاراضي الفلسطينية طلب من القيادة الفلسطينية أن تؤخر مجموعة من الاجراءات الى ما بعد زيارة جو بايدن ونأمل أن يحمل جو بايدن للفلسطينيين بعضا من الآمال في عودة الأمور الى ماكانت عليه قبل عام 2009 أي قبل مجيء نتنياهو لكن كانت المفاجأة للقيادة الفلسطينية أن جو بايدن حملا معه أوهام حيث أنه منذ لحظة أن وصل الى ارض مطار بون غوريون قال انه ليس ضروريا أن تكون يهوديا كي تخلص لـ"إسرائيل" وبالتالي ما يعني أن الرجل جاء وهو يحمل الفكر الصهيوني بالكامل.

وأكد ضيف البرنامج خالد الأزبط المتحدث باسم حركة المقاومة الشعبية من غزة أن زيارة بايدن للمنطقة الهدف منها هو استكمال قمة النقب، منوها الى أن زيارة بايدن لفلسطين المحتلة جاءت لترسيم يهودية الكيان وان الادارة الاميركية فقدت السيطرة في الشرق الاوسط بالسنوات الاخيرة.

وأشار الأزبط إلى أن زيارة بايدن للمنطقة تنشد حفظ امن الكيان الصهيوني وان اتفاقية اوسلو وما بعدها راهنت عليها السلطة الفلسطينية للحل داعيا السلطة للانتقال الى خيار المقاومة لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت الأزبط قائلا:"نستطيع ان ننتزع بالقوة ما نريده من الاحتلال وان العدو الصهيوني والادارة الاميركية اصطنعا النزاعات في الدول العربية لبلوغ اهدافهما".

واعتبر الأزبط ان التحالف الجوي الذي تريده اميركا يهدف لحماية العدو الصهيوني ومصالحه لكنه سيؤثر ايجابيا لصالح المقاومة مشيرا الى أن المقاومة هي التي تملك زمام المبادرة في مواجهة اي تحالف للعدو الصهيوني مع دول عربية.

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