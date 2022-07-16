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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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نبض السوشيال
ولي العهد الكويتي: نتطلع دائما الى عالم يسوده الامن والامان وان تتحقق تطلعات الشعوب
ولي العهد الكويتي: نأمل ان تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
ولي العهد الكويتي: التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب منا المزيد من التشاور والتعاون لمواجهتها
كلمة ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح في قمة جدة
رئيس الوزراء العراقي: ما زال امامنا طريق اضافي لاقتلاع جذور الارهاب
رئيس الوزراء العراقي: العراق يجدد وقفته الى جانب لبنان لتجاوز ازمته الاقتصادية والسياسية
رئيس الوزراء العراقي: حل الصراع في فلسطين المحتلة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة
رئيس الوزراء العراقي: قمنا بمبادرات لتعزيز الحوار والشراكة بما يصب في المصلحة الوطنية ومصلحة المنطقة
رئيس الوزراء العراقي: المخاطر التي افرزتها أزمة اوكرانيا تتطلب تكثيف الجهود الدولية لضمان الامن الغذائي
السعودية كلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة جدة
ولي العهد الكويتي: نتطلع دائما الى عالم يسوده الامن والامان وان تتحقق تطلعات الشعوب
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش
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